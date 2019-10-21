Миллиарды и миллиарды: в Украине рассказали, как борются с отмыванием денег

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За январь-сентябрь 2019-го Государственная служба финансового мониторинга собрала материалы по противодействию легализации незаконных прибылей в размере 81,1 млрд гривен.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Госфинмониторинга. Особое внимание уделяется расследованию фактов хищения государственного имущества, отметили в ведомстве.

По данным отчетности, за январь-сентябрь 2019-го служба собрала 641 материал, касающийся противодействию финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Собранные материалы были переданы правоохранителям.

В Госфинмониторинге также отмечают, что за тот же период направили в антикоррупционные органы 153 материала, связанных с подозрением в коррупции. В собранных материалах сумма операций составляла порядка 40,1 млрд гривен.

Напомним, ранее в Госфинмониторинге утверждали, что беглый экс-президент Янукович и его окружение "отмыли" около 200 млрд долларов США.