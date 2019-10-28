  1. Главная
  3. Деньги

Доллар снова подорожает: аналитик дал прогноз на неделю

28 октября 2019, 05:09

С 28 октября по 3 ноября ожидается незначительный рост курса доллара к гривне.

Доллары
Наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 грн / Фото Reuters

Курс доллара в Украине снова изменится. В течение следующей недели с 28 октября по 3 ноября ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 грн", - цитирует Иосуба РБК-Украина.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-1,5%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, который устанавливает НБУ, вырос с 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время выросли с 25,09/25,13 до 25,13/25,16 (+0,2%/+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,84/25,18 до 24,90/25,19 (+0,3%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 28 октября 2019 на уровне 25,17 гривен за доллар. Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на понедельник, 28 октября, составит 2517,4116 гривен за 100 долларов. При этом курс доллара на 11 октября составляет 2511,4112 гривен за 100 долларов.

Курс доллара, НБУ / Фото bank.gov.ua

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.

курс курс валют курс гривны курс доллара гривна-доллар новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Доллар снова подорожает: аналитик дал прогноз на неделю». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:02
С днем бабушек и дедушек: поздравления прикольные и живые открытки
05:45
Достойная кончина: врач разгромил самые популярные мифы о сперме
05:36
Каре на ножке – восхитительная женская стрижка 2019-2020 с эффектом омоложения - 40 фото Фото Видео
05:13
Астролог сказал, кому светят грыжи и цирроз печени
05:09
Доллар снова подорожает: аналитик дал прогноз на неделю
04:38
"Жаба тупая": эксперт пояснил, почему у Трампа - изжога на слово "Украина"
04:04
Модный изумрудный маникюр – кошачий глаз, стильный френч и матовый маникюр - фото Фото
03:11
Психологи рассказали, почему люди хотят секса втроем
02:30
Дивовласа Повітруля та цар жаху Вій: як зробити Хеловін 2019 щиро українським Фото Видео
01:43
"Зеленский будет сажать своих": политолог оценил перспективы уголовных дел против Порошенко
00:56
Эксперт разоблачила мифы о женском оргазме
00:24
28 октября – какой сегодня праздник: что делать в День бабушек и дедушек 2019
27 октября, воскресенье
23:54
"Бесславные ублюдки": опубликовано видео с пьянствующими экс-главарями "ДНР" Видео
23:30
Танці з зірками 2019 10 выпуск онлайн: кто ушел Видео
23:18
"Горела хата…": Бородянский ответил на вопрос о наказании хора имени Веревки Видео
22:51
Разумков оценил вероятность замены Арахамии на посту главы фракции
22:13
Лишенный гражданства экс-депутат Рады засветился в Украине
21:44
За шаг до мира: стало известно о судьбе оружия добровольцев в Золотом
21:42
Офицер ВСУ рассказал, как СПИД косит ряды боевиков "ДНР"
21:24
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ: фото, видео голов Видео
21:15
Арестованные в США сообщники Джулиани готовили его встречу с Зеленским – СМИ
21:01
Разумков прокомментировал вопрос об особом статусе Донбасса
21:00
Танці з зірками 2019: 10 выпуск 3 сезона смотреть онлайн Видео
20:49
"Две ушлепки, под коксом": из-за угрозы Зеленскому в Сети облаяли "дуру"-соратницу Порошенко - видео Видео
20:40
"Пацаны, ничего не делать нельзя": в Сеть выложили полную версию беседы Зеленского в Золотом Видео
20:02
Бунт в "ДНР": взорвавшие вышку в Донецке поставили ультиматум боевикам Видео
19:35
Адвокат объяснил, почему РФ не отдает захваченные украинские катера
19:05
Поездка Зеленского на Донбасс: у президента ответили на "зраду"
18:37
"Смелые люди": глава Минкульта рассказал, как относится к украинским гастролерам в Крыму
18:30
"Стыд и гордость": Сенцов оценил поездку Зеленского на Донбасс
18:23
Совет опытной: Собчак рассказала, как вычислить страстного в сексе человека Видео
17:57
"Время отдать деньги": Зеленский рассказал о неожиданном предложении Коломойскому
17:44
Эксперт спрогнозировал, станут ли иностранцы массово вкладывать деньги в Украину
17:30
Захват украинских моряков: адвокат предупредил о новой подлости РФ
17:08
Гороскоп на новолуние 2019: как не утонуть в долгах
17:05
"Крысы разбегаются": еще один одиозный соратник Порошенко покинул Украину
17:03
Без трусов и с татуировкой на попе: Люба Успенская пошла во все тяжкие в Сети - видео
16:30
Синие и голубые волосы – новое модное окрашивание волос 2019 – 30 фото Фото Видео
16:25
"Мы их трахнем": Арахамия предложил радикальный метод борьбы с коррупцией Видео
16:01
"Сдох как собака": Трамп подтвердил гибель главаря ИГИЛ
15:51
Турецкий ГазМяс: тренер отлупил футболистов и пригрозил убийством Видео
15:30
В Раде предложили завести уголовное дело на соратницу Порошенко
14:58
Баснословная сумма: стало известно, сколько у Зеленского заплатили за ночлег Нетаньяху в Киеве
14:26
Спешила на репетицию: звезда 95 квартала попала в ДТП
14:22
"Иногда надо жопу поднять": в Донецке взорвали вышку сотовой связи местной компании
14:06
Мухарский рассказал, как "убил и закопал м*скаля" Видео
13:50
"Сдаете огромную территорию": Билецкий пригрозил Зеленскому походом бойцов в Золотое - видео Видео
13:48
Дело Пашинского: Черновол на лодке отправилась на поиски Портнова - видео Видео
13:14
В черниговской школе вспышка гепатита "А": копы открыли дело
13:10
Обвинение в терроризме: в Слуге народа взялись защищать Азов от конгрессменов США
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять