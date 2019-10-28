Доллар снова подорожает: аналитик дал прогноз на неделю

С 28 октября по 3 ноября ожидается незначительный рост курса доллара к гривне.
Курс доллара в Украине снова изменится. В течение следующей недели с 28 октября по 3 ноября ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.
"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 грн", - цитирует Иосуба РБК-Украина.
Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-1,5%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, который устанавливает НБУ, вырос с 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время выросли с 25,09/25,13 до 25,13/25,16 (+0,2%/+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,84/25,18 до 24,90/25,19 (+0,3%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.
Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 28 октября 2019 на уровне 25,17 гривен за доллар. Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на понедельник, 28 октября, составит 2517,4116 гривен за 100 долларов. При этом курс доллара на 11 октября составляет 2511,4112 гривен за 100 долларов.
Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.