Доллар снова подорожает: аналитик дал прогноз на неделю

Наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 грн / Фото Reuters

Курс доллара в Украине снова изменится. В течение следующей недели с 28 октября по 3 ноября ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Такой прогноз сделал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,0/25,3 грн", - цитирует Иосуба РБК-Украина.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-1,5%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, который устанавливает НБУ, вырос с 24,73 грн до 25,11 грн (+1,5%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании Укрдилинг, за это же время выросли с 25,09/25,13 до 25,13/25,16 (+0,2%/+0,1%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 24,84/25,18 до 24,90/25,19 (+0,3%/+0,1%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 28 октября 2019 на уровне 25,17 гривен за доллар. Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на понедельник, 28 октября, составит 2517,4116 гривен за 100 долларов. При этом курс доллара на 11 октября составляет 2511,4112 гривен за 100 долларов.

Курс доллара, НБУ / Фото bank.gov.ua

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.