Курс валют: украинская гривна значительно укрепила свои позиции

Курс валют / УНИАН

Национальный банк Украины на утро среды, 6 ноября, установил новый курс валют по отношению к гривне. Так, доллар и евро снова подешевели.

По данным НБУ, доллар остановился на отметке в 24,72 гривны. При этом курс евро составил 27,46 гривны.

Стоит отметить, что 5 ноября курс доллара остановился на уровне 24,8 гривны, а евро – 27,67гривны.

Таким образом, гривна по отношению к доллару укрепилась на 8 копеек. В то же время евро подешевел на 21 копейку.

Напомним, что ранее аналитик Альпари Максим Пархоменко рассказал, что курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл.