Курс валют: украинская гривна значительно укрепила свои позиции

Доллар подешевел на 8 копеек, а евро - на 20 копеек.
Национальный банк Украины на утро среды, 6 ноября, установил новый курс валют по отношению к гривне. Так, доллар и евро снова подешевели.
По данным НБУ, доллар остановился на отметке в 24,72 гривны. При этом курс евро составил 27,46 гривны.
Стоит отметить, что 5 ноября курс доллара остановился на уровне 24,8 гривны, а евро – 27,67гривны.
Таким образом, гривна по отношению к доллару укрепилась на 8 копеек. В то же время евро подешевел на 21 копейку.
Напомним, что ранее аналитик Альпари Максим Пархоменко рассказал, что курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл.