Экономист объяснил, до какого момента украинцам не стоит продавать доллары

Решение насчет долларов лучше отложить до конца декабря-начала января, посоветовал эксперт / УНИАН

Экономист Илья Несходовский считает, что украинцам лучше не продавать доллары, пока не будет ясна судьба контракта между Украиной и Российской Федерации на транзит газа.

Если Киев и Москва подпишут контракт - доллары можно продавать, рассказал эксперт Обозревателю.

По словам собеседника, если стороны не подпишут контракт, - доллары лучше придержать, поскольку неизвестно, что будет до середины 2020 года.

"Если у тебя сейчас доллары, то я бы подождал конца декабря-начала января. Тогда бы принял решение. Если подписан транзитный контракт, то это означает, что ты можешь продавать…", - сказал экономист.

Ранее сообщалось, что в разработанном Министерством экономики макропрогнозе средний обменный курс доллара на 2020 год прогнозируется на уровне 27 грн за доллар. Национальный банк Украины на 11 ноября установил курс доллара на уровне 24,5 грн.