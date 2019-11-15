Бесплатный проезд в транспорте Украина отменила: что теперь / ТСН

Бесплатный проезд в транспорте для пенсионеров и других льготников отменяется. На смену ему приходит монетизация льгот.

Это касается проезда в троллейбусах, автобусах, метро, трамваях и еще пригородных маршрутов.

Окончательные размеры выплат оставили на откуп местным властям, но основной принцип расчетов на месяц утвердил Кабмин: средняя стоимость проезда умножить на 30 поездок.

Украинцы со сразу несколькими льготами денежные компенсации получат лишь по одной из них – по самой большой.

Читайте также"Время исправить ошибки": Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезонеПри этом льготников уравняют в условиях: монетизация одинаковой будет и для тех, кто бесплатным проездом пользуется несколько раз в месяц, и для тех, кто льготы использует по несколько раз в день.

Напомним, в Украине получатели субсидий заплатят за коммуналку больше. В Кабмине планируют проверять субсидиантов.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в закон о верификации и мониторинге государственных выплат.

Позднее в Минфине объяснили, почему Зеленский отверг закон о верификации пенсий и соцвыплат. Зеленский наложил на документ вето и ввернул его в Раду со своими предложениями.