"Достойный уровень жизни": в Слуге народа объяснили низкий прожиточный минимум

Деньги / novostey.com

Народный депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа рассказала, каким должен быть прожиточный минимум в Украине. По ее словам, данный показатель не должен быть меньше 3500 гривен.

"Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры. Но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни", - заявила нардеп в комментарии Обозревателю.

При этом он указала, что это тот минимум, без которого человек не сможет жить, и признала, что на нынешние 1936 гривен невозможно прожить. Кроме того, она заявила, что на данный момент прожиточный минимум не смогут повысить из-за того, что он является базой для расчета соцвыплат.

"К прожиточному минимум привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете ограниченное количество средств на социальные выплаты. К сожалению, оно не может быть больше, чем сейчас", - объяснила политик.

Также она отметила, что для изменения ситуации необходимо пересмотреть формулу расчета социальных выплат и только после этого можно будет поднять формальный прожиточный минимум.

Напомним, что ранее известный украинский ученый-демограф Элла Либанова отметила, что нынешний украинский подход к измерению бедности - по прожиточному минимуму - страдает от избирательной политики властей страны.