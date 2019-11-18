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"Бесспорно, небогатое": эксперт рассказала почему в Украине бедное население

18 ноября 2019, 14:43

По мнению Эллы Либановой, нынешний критерий, по которому власти Украины определяют бедность, таит в себе заметный изъян.

Бедность
Иллюстративное фото / УНИАН

Известный украинский ученый-демограф Элла Либанова, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, прокомментировала ситуацию с бедностью и количеством бедняков в Украине.

"Бедность в Украине начали исследовать лишь в 1999 году. К тому просто не было надежной информации, позволяющей оценить реальный уровень бедности. Поэтому с советскими временами крайне трудно сравнивать современную ситуацию.Однако могу сказать, что Украина и тогда, во времена Советского Союза, была бедной, население было бедным. Я очень хорошо помню, как раньше, когда рвались колготки, это было настоящей трагедией: не только потому, что их нельзя было найти, а потому что даже мне, человеку с высшим образованием, который всю свою жизнь работала, не за что их купить", - заявила она.

Читайте такжеЕлла Лібанова: В разі розпаду Росії на Україну чекатимуть страшні наслідкиПо словам Либановой, нынешний украинский подход к измерению бедности  - по прожиточному минимуму - страдает от избирательной политики властей страны.

"В общем, когда говорят о бедности, первоочередным является критерий. Например, измерять бедность в Украине по прожиточному минимуму, который устанавливается властями, мне очень не нравится. Потому что власть имеет склонность, когда у него возникают какие-то проблемы, "замораживать" прожиточный минимум, и тогда формально по этому показателю бедность сразу становится ниже", - утверждает она. 

Как полагает Либанова, для измерения уровня бедности в Украине нужно обращаться к европейскому опыту.

"Гораздо больше мне нравится относительный критерий бедности, когда состояние людей сравниваются со средними по стране. В Украине удельный вес бедных варьирует от 24 до 26%. Это много.Но важно еще и то, с чем мы сравниваем наш уровень жизни. Помню, как в конце 90-х годов мне довелось побывать почти одновременно в Чехии и Голландии. Так вот тогда в Голландии уровень бедности составлял 18%, а в Чехии - 4-5%. Поэтому, как видите, все зависит от того, как вы будете определять границу. Итак, бедность - это условная характеристика. И население Украины, бесспорно, является бедным. Не надо думать, что завтра уровень бедности или доходы бедных людей в Украине мы сможем сравнивать с доходами бедных людей, скажем, в Швейцарии, Швеции, Люксембурге или США", - подытожила она.

Напомним, ранее Элла Либанова азвала примерную цифру по поводу того, сколько украинцев живут по всему миру. Кроме того, она объяснила почему в Украине массово вымирают мужчины.

НАТО бедность Элла Либанова Украина украинцы
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