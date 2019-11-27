Курс доллара пробил новое дно: за сколько можно купить валюту

Курс доллара и евро снизились / Фото: 24tv.ua

Курс доллара в Украине продолжает пробивать дно. На среду, 27 ноября, Национальный банк установил официальный курс на уровне 23,98 гривен за доллар – это на 7 копеек дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на 27 ноября установлен на таком уровне: 2398,2702 гривен за 100 долларов (-7,1099 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Ниже курс доллара был почти четыре года назад - 15 января 2016 года. Тогда официальный курс доллара был установлен на уровне 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Фото bank.gov.ua/markets/currency-market

При этом украинцы могут купить доллар в среднем по 24,10 гривны за один "бакс". Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений. Средний курс продажи евро в банках снизился на 15 копеек и составил 26,60 гривны за один евро. За день европейская валюта подешевела на 5 копеек.

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Напомним, аналитик Альпари Максим Пархоменко считает, что в случае положительного решения по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом курс доллара к гривне в Украине может продолжить снижение.

В свою очередь, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин прогнозирует, что декабре и январе, если ничего экстремального не произойдет, ситуация на валютном рынке будет примерно такой же, как и сегодня - гривна будет укрепляться. По прогнозу эксперта, курс евро может составлять 25,5 гривен, а курс доллара - 24 гривны.