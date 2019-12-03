Вернуть украинцев домой: Зеленский пообещал заробитчанам маленькие кредиты

Зеленский пообещал заробитчанам доступные кредиты / УНИАН

Во вторник, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, который ранее подвел итоги на беговой дорожке, анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся", которая должна вернуть заробитчан домой.

"Во время своей инаугурации я говорил, что во всем мире украинцев 65 миллионов и мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой. Мы также хотим, чтобы те, кто опустил руки и планирует уехать из Украины - остались. Поэтому мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся", - заявил президент в своем видеообращении в соцсети.

При этом президент уточнил, что программа подразумевает доступные кредиты для собственного дела на сумму в 1,5 миллиона гривен на 5 лет со следующими условиями:

- 5% для нового и действующего бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места

- 7% для бизнеса с выручкой до 25 млн гривен, который не создаст новых рабочих мест. В этом случае за каждого нового работника ставка будет снижаться на 0,5%.

- 9% для уже работающего бизнеса, который имеет выручку 25-50 млн грн.

Отметим, под видеообращением жители Украины и те, кто уехал заграницу, оставили множество комментариев.

"Куда повертатися? В корупцію? Яка пропахла від макушки влади до поліклінік і роддомів!!! Не знущайтеся хоч над тими хто залишився!!!!!! Вони теж люди, діти чи батьки і теж хочуть жити краще ніж зараз є, не на 1600грн з такими високими комуналкамиСміх крізь сльози, з нормальної країни куди поїхали і де тебе поважають і допомагають, вернутися в тей безлад що є?!", - пишет Людмила Олейник.

"Не надо нам кредитов, хватит того, что Украина ?? набрала кредитов, как собака блох и на нас их повесили на все жизнь, а не пора поднимать свою экономику и с ней будут расти рабочие места. Верните судостроение, машиностроение и т.д. Верните г.Николаеву статус город корабелов", - добавила Галина Болюх.

"Может, не будем убивать малый бизнес тотальной фискализацией и РРО, а там, глядишь, предприниматели проживут и без этих "льготных" кредитов? Которые будут ведь оплачены из кармана налогоплательщиков. А то тут ставки ниже, чем ОВГЗ продают", - высказался Алексей Дума.

Читайте также"Могут уехать": Зеленский сделал жесткое заявление по жителям ОРДЛОНапомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилось решение, благодаря которому тарифы на отопление можно будет снизить почти вдвое со следующей зимы.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.