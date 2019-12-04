Скандал с арендой квартиры тещи: Стефанчук сделал шокирующий поступок

Руслан Стефанчук / УНИАН

Первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук выполнил свое обещание. Так, политик вернул деньги, которые получил в качестве компенсации за аренду жилья.

Сообщается, что речь идет о деньгах, выплаченных за сентябрь и октябрь.

"Руслан Стефанчук вернул в ноябре 2019 средства в сумме 39650 гривен, полученные в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019", – говорится в сообщении пресс-службы аппарата Верховной Рады, передает УНН.

Как ранее сообщал Главред, первый замглавы ВРУ Руслан Стефанчук снимает квартиру у матери своей жены и получает компенсацию от государства.