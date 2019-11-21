Скандал с арендой квартиры тещи: Стефанчук принял неожиданное решение

Руслан Стефанчук / официальный сайт президента Украины

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук намерен вернуть в бюджет деньги, полученные от государства в качестве компенсации за жилье, которое он снимал у собственной тещи.

Как заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия, Стефанчук уже написал соответствующее заявление.

"Господин Стефанчук - очень порядочный, культурный, интеллигентный человек. Он человек, за которого я буду биться до последнего. Он все делал законно, там есть личная история. Но он вчера написал заявление на главу Верховной Рады вернуть за собственный счет возмещение из его зарплаты", - рассказал он в комментарии журналистам.

Арахамия добавил, что Стефанчук не является состоятельным человеком, ведь он не занимался бизнесом.

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"Не надо из этого делать историю. Он арендовал, он всегда платил. Сейчас берет возмещение. Он мог бы жить в гостинице Киев, это было бы дороже. Он сделал, как по закону и как было на самом деле. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал. Это неправильно с точки зрения этики, я считаю, что это неправильно", - добавил лидер Слуги народа.

Напомним, что ранее нардеп от Слуги народа Богдан Торохтий попросил у киевских властей жилье для своих восьми помощников.