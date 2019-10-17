"Наглость Зе-депутата": "слуга народа" вляпался из-за помощников

Квартира / moygrad.kiev.ua

Народные избранники от Слуги народа не перестают удивлять украинцев. Так, нардеп Богдан Торохтий попросил у киевских властей жилье для своих восьми помощников.

Народный избранник направил мэру Киева Виталию Кличко соответствующее обращение, копию которого опубликовали на странице BIHUS.info в Facebook.

"Слуги слуг, или кто здесь крайне обнаглел?!. Торохтий попросил у мэрии... дать 8 квартир своим помощникам. Надо же где-то им жить, чтобы помогать нардепу! Если это не идея для стартапа, то 100% наглость Зе-депутата!" –указано в комментарии.

Стоит отметить, что в документе не указано количество квартир, а только общее численность помощников.

Напомним, что народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко попался на скандальной переписке в зале парламента.