"Трах*ть себя не дам": очередной "слуга народа" спалился на скандальной переписке в Раде

Переписка, стоит отметить, получилась весьма фривольной.
Народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко, который ранее оконфузился во время выступления с места в зале Рады, на этот раз попался на скандальной переписке в зале парламента.
Корреспондент ИНФОТАБа обнародовал фото, на котором можно прочесть переписку Остапенко с неким "Лешей Сильченко" (именно так обозначен контакт). Переписка, стоит отметить, получилась весьма фривольной.
Сильченко Леша: Сейчас в Киеве.
Остапенко: Привет. На завтра.
Сильченко Леша: В костюме с бабочкой?
Остапенко: Нет в трусах (орфография автора сохранена – ред.)
Сильченко Леша: Трахать себя не дам.
Остапенко: Смешно.
Напомним, 29 авгутса депутат от Слуги народа случайно "спалился" на переписке. Радуцкий проталкивал на пост министра здравоохранения "своего человека". Радуцкий, не сдерживая эмоции, заявил тогда: "Х*й им в жопу!!!".
3 сентября вездесущая фотокамера журналиста поймала новоиспечённого политика за интимной перепиской с бойфрендом. Тот называл депутата Елену Криворучкину "зелёной кнопочкой". Сразу же после снятия с депутатов неприкосновенности "кнопочка" в письме сообщила абоненту, что теперь готова заниматься любовью день и ночь.
24 сентября нардепа-ловеласа подловили на интимной переписке в Раде сразу с тремя девушками. Любвеобильный народный избранник от Оппозиционной платформы-За жизнь Александр Пономарев не скупится, потратив на Свету, Софию и Ксению больше 1 млн грн.
А одиозный украинский политик, бывший глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а ныне – новоиспеченный нардеп Верховной Рады IX созыва от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы.