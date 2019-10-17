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"Трах*ть себя не дам": очередной "слуга народа" спалился на скандальной переписке в Раде

17 октября 2019, 17:41

Переписка, стоит отметить, получилась весьма фривольной.

"Трахать себя не дам": очередной "слуга народа" спалился на скандальной переписке в Раде / УНИАН

Народный депутат Украины от партии Слуга народа Анатолий Остапенко, который ранее оконфузился во время выступления с места в зале Рады, на этот раз попался на скандальной переписке в зале парламента.

Корреспондент ИНФОТАБа обнародовал фото, на котором можно прочесть переписку Остапенко с неким "Лешей Сильченко" (именно так обозначен контакт). Переписка, стоит отметить, получилась весьма фривольной.

Сильченко Леша: Сейчас в Киеве.

Остапенко: Привет. На завтра.

Сильченко Леша: В костюме с бабочкой?

Остапенко: Нет в трусах (орфография автора сохранена – ред.)

Сильченко Леша: Трахать себя не дам.

Остапенко: Смешно.

Переписка Остапенко
Переписка Остапенко / Инфортаб

Напомним, 29 авгутса депутат от Слуги народа случайно "спалился" на переписке. Радуцкий проталкивал на пост министра здравоохранения "своего человека". Радуцкий, не сдерживая эмоции, заявил тогда: "Х*й им в жопу!!!".

3 сентября вездесущая фотокамера журналиста поймала новоиспечённого политика за интимной перепиской с бойфрендом. Тот называл депутата Елену Криворучкину "зелёной кнопочкой". Сразу же после снятия с депутатов неприкосновенности "кнопочка" в письме сообщила абоненту, что теперь готова заниматься любовью день и ночь.

24 сентября нардепа-ловеласа подловили на интимной переписке в Раде сразу с тремя девушками. Любвеобильный народный избранник от Оппозиционной платформы-За жизнь Александр Пономарев не скупится, потратив на Свету, Софию и Ксению больше 1 млн грн.

А одиозный украинский политик, бывший глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции, а ныне – новоиспеченный нардеп Верховной Рады IX созыва от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива мастурбировал в Раде после переписки с моделью из Одессы.

Верховная Рада переписка Слуга народа Анатолий Остапенко
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