В Украине появится новая платежная система

В Украине заработает PayRun / Фото Facebook

В Украине появится еще одна, пятая по счету, международная платежная система - Национальный банк согласовал правила системы PayRun и внес сведения о ней в Реестр платежных систем.

Как сообщает пресс-служба регулятора, решение относительно PayRun было принято 2 декабря 2019 года.

Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО Пейрано (г. Киев), которое имеет лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 05.12.2016 № 50.

В НБУ отметили, что PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением - резидентом.

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Напомним, Национальный банк Украины отложил переход на европейский стандарт IBAN на 12 января 2020 года. Решение было принято в связи с обращением Государственной казначейской службы для обеспечения выполнения бюджетных программ в полном объеме.