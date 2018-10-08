В Минэкономразвития назвали причины отсутствия PayPal в Украине

Онлайн-система PayPal пока не внесла Украину в сферу расширения бизнеса / Фото: REUTERS

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что международная электронная платежная система PayPal не расширяет сферу своей деятельности на территорию Украины, поскольку пока эта страна не входит в планы компании по развитию бизнеса.

"Как это — дело не в тебе, дело во мне, как иногда говорят девушки, только наоборот", - витиевато пояснил ситуацию чиновник в эфире 5 канала.

По словам Нефьодова, в украинском обществе бытует мнение, что в отсутствии PayPal виновато "плохое украинское правительство". Однако, утверждает он, примеры с PayPal, IKEA и другими инвесторами свидетельствуют о том, что компании просто не хотят быть в Украине по ряду собственных причин.

Нефьодов подчеркнул, что такая позиция компаний не является показателем того, что в Украине плохой инвестиционный климат и в целом мы "плохая страна".

Как известно, PayPal крупнейшая международная электронная платежная система, основанная в 1998 году предпринимателем Илоном Маском. Это самый популярный способ оплаты услуг и товаров в интернете.

Напомним, ранее PayPal запустил трансграничные платежи для Украины из-за границы посредством своей дочки Xoom.