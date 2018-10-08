В Минэкономразвития назвали причины отсутствия PayPal в Украине

8 октября 2018, 18:59

В ведомстве настаивают, что причины следует искать внутри компании.

Онлайн-система PayPal пока не внесла Украину в сферу расширения бизнеса / Фото: REUTERS

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов заявил, что международная электронная платежная система PayPal не расширяет сферу своей деятельности на территорию Украины, поскольку пока эта страна не входит в планы компании по развитию бизнеса.

"Как это — дело не в тебе, дело во мне, как иногда говорят девушки, только наоборот", - витиевато пояснил ситуацию чиновник в эфире 5 канала.

По словам Нефьодова, в украинском обществе бытует мнение, что в отсутствии PayPal виновато "плохое украинское правительство". Однако, утверждает он, примеры с PayPal, IKEA и другими инвесторами свидетельствуют о том, что компании просто не хотят быть в Украине по ряду собственных причин.

Нефьодов подчеркнул, что такая позиция компаний не является показателем того, что в Украине плохой инвестиционный климат и в целом мы "плохая страна".

Как известно, PayPal крупнейшая международная электронная платежная система, основанная в 1998 году предпринимателем Илоном Маском. Это самый популярный способ оплаты услуг и товаров в интернете.

Напомним, ранее PayPal запустил трансграничные платежи для Украины из-за границы посредством своей дочки Xoom.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина инвестиции Минэкономразвития причины платежная система PayPal
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:23
В СБУ подтвердили задержание и арест экс-мужа Лилии Подкопаевой
18:59
В Минэкономразвития назвали причины отсутствия PayPal в Украине
18:57
В Киеве снова сдвинули сроки появления горячей воды
18:38
Вице-премьер Италии рассказал, где сидят все враги Европы
18:29
"Тимати наказать надо жестко": Нурмагомедова поздравили с победой. А Тимати – не захотел Видео
18:26
Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ
17:58
"Работа тролля похожа на работу проститутки": сотрудник "фабрики троллей" рассказал о своих трудовых буднях
17:33
Лукашенко заговорил о войне: "Вручим оружие даже старикам и детям"
17:29
Как инновации, глобализация и диджитализация изменят контекст будущего новости компании
17:23
Экс-муж Лилии Подкопаевой арестован по обвинению в государственной измене
16:49
"Обречены на болезненные процессы": Тука рассказал, как стоит украинизировать Донбасс
16:48
Футболисты сборной России избили чиновника в ресторане
16:46
Саакашвили давал личное согласие на депортацию в Польшу - Чаплыга
16:36
"Прошу помощи": у младшего сына Виктора Павлика диагностировали рак
16:22
Льюис отказался встречаться с президентом Украины Порошенко
16:21
Галкин разводится с Пугачевой, от него беременна другая - росСМИ
16:15
Спортсмен без ног рассказал о марафоне в Киеве
16:06
"Будет ад на дорогах": объявлена дата сноса Шулявского путепровода, движение закроют на 1,5 года
15:51
10% личного состава ЧВК "Вагнер" украинцы - СБУ
15:46
"И Донецк на еще более коротком поводке у Москвы": всплыли интересные подробности убийства Захарченко Видео
15:37
В профильном комитете Рады разрешили лишить неприкосновенности "оппоблоковца" Колесникова
15:27
"Грузная баба с перекроенным лицом": Ирина Билык шокировала внешностью на ТВ Видео
15:14
"Московский дрифт вышел на новый уровень": появились фото, как один самолет под Москвой подрезал другой Фото
15:10
У Путина - день рождения. Пожелаем ему не сдохнуть до суда мнение
15:10
В Киеве офицер ВСУ устроил стрельбу по гражданским в кафе
15:02
Украина - гибридный сексуальный гигант мнение
14:44
Как Киеву усмирить Путина в Азовском море мнение
14:32
Рабинович рассказал о своем "плане мира" для Украины актуально
14:12
"Политико-оральная комедия": кто такая Анна Оскомина и почему вокруг ее текста о Порошенко разгорелись страсти
13:55
Радары TruCam: где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогах Видео
13:51
Melovin представил лирический трек на украинском языке Видео
13:05
Путин отправил в отставку спецпредставителя по развитию торговли с Украиной
13:04
"Швырнули окровавленный паспорт Героя Украины": Геращенко рассказала, как боевики ведут себя на переговорах в Минске
12:58
"Лоболепс": Светлана Лобода удивила фанатов схожестью с Лепсом Видео
12:28
Криштиану Роналду обвинила в изнасиловании новая девушка - СМИ
12:28
Появилось фото взрыва Нибиру – какая планета на очереди Видео
11:57
В США СМИ узнали о заморозке активов путинского олигарха Дерипаски
11:46
"Не лишайте ее отца": на Ани Лорак под фото с дочкой накинулись после новости о разводе
11:30
Под Киевом насмерть разбился на байке известный политолог: опубликованы фото, видео 18+ Видео
11:26
Жилье в пригороде: преимущества жилого комплекса "AGAM" новости компании
11:04
Толпа подростков ограбила магазин в двух шагах от Рады: опубликовано фото
11:00
Из Германии пришли прекрасные новости для Северного потока-2
10:36
Девушка дня Instagram: модель с соблазнительными формами Элизабет Тернер Фото
10:34
В США пристрелили известного рэп-исполнителя
10:20
Чат с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым
10:04
Картинки и поздравления с Днем юриста-2018 Фото
09:53
Опасность и тревога. В популярной операционной системе нашли критическую уязвимость
09:43
Шпионы в европейском санатории, или Как Кремль прозевал пробуждение Европы мнение
09:16
Сенцов в колонии начал писать новый сценарий для кино - российские тюремщики
08:57
К чему приведет раскачивание "языковой лодки" в Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять