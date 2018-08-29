PayPal запустил для Украины переводы из-за границы

PayPal

Платежная система PayPal запустила трансграничные платежи для Украины из-за границы.

Об этом сообщил СЕО Creative Quarter Илья Кенингштейн.

"Пару часов назад PayPal включил возможность трансграничных переводов для Украины. Пока что только из США и пока что только через свою дочку Xoom. Но я уверен, что это только начало", - написал Кенигштейн.

По его словам, Xoom будет работать через сервис Cash Pickup, который позволит украинскому получателю получить денежный перевод в одном из банков-партнеров - "Ощадбанк", ПриватБанк, Universal, Pravex и "Укргазбанк".

"По лимитам: можно пересылать до $2999, но не более $6 тысяч за 30 дней. Либо расширять лимиты через форму на сайте, предоставив дополнительные документы", - отметил Кенигштейн.

До сегодняшнего день жители Украины могли использовать PayPal только для отправки платежей за границу, но не приема.

По состоянию на 1 августа 2018 года на едином счете Государственной казначейской службы Украины осталось 1,995 млрд грн.