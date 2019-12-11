У Рожковой нашли незаконный дом и коллекцию дорогих часов

Екатерина Рожкова / flickr.com

У заместителя руководителя Национального банка Украины Екатерина Рожкова не внесла в декларацию часть имущества. Так, на столичных Осокорах нашли дорогой особняк, который не указан в декларации чиновницы НБУ.

По данным издания Стопкора, стоимость такого особняка начинается со 125 000 долларов. Дом расположен на берегу Днепра, но построен с нарушениями.

"Целевое назначение земли, где находится этот дом, - под садоводство и выпас скота. Это двойное нарушение законодательства", - отметил правозащитник ОО Стоп коррупции Роман Литвин.

По словам Литвина, Рожкова не только незаконно построила дома, но и незаделарировала проживание в незаконном доме.

Кроме того, она имеет еще один дом площадью в 300 кв м в селе Мархаловка в Васильковском районе под Киевом, а в декларации он указан как объект незавершенного строительства. Также у нее есть квартира на 100 кв м, которую Рожкова делит с отцом, и два гаража в Киеве, но своего автомобиля у нее нет. В декларации указана Honda CR-V 2008 года выпуска, но зарегистрирована машина на ее родственницу Любовь Новицкую.

Помимо дорогой недвижимости у Рожковой коллекция премиум часов, среди которых Chopard, Antoine Preziuso - 5 000 швейцарских франков, украшенные драгоценным металлом Omega за 228 0000 гривен и Ulysse Nardin с бриллиантами за 260 000.

Стоит отметить, что официальная зарплата Рожковой достигла 3,3 миллиона гривен, а на банковских счетах и наличными у нее значится сумма в размере 7,5 миллиона гривен.

Как ранее сообщал Главред, пятый президент Украины Петр Порошенко в срочном порядке переписал очередной бизнес на сына.