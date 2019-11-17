Подделка документов: НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Святаша

Дмитрий Святаш объявлен в розыск / УНИАН

Бывший народный депутат Украины Дмитрий Святаш, некогда один из самых богатых украинцев и экс-совладелец одного из крупнейших игроков отечественного автомобильного рынка Автоинвестстрой, объявлен в розыск в связи с тем, что не задекларировал кредиты в УкрСиббанке на сумму более миллиона долларов.

Информация о розыске Святаша по делу, подследственному НАБУ, размещена в разделе "Лица, скрывающихся от органов власти" с пометкой о дате его исчезновения в Харькове 8 ноября 2019 г.

Стало известно, что Дмитрий Святаш обвиняется по ч.1 ст.366-1 УК, мера пресечения к нему не применялась.

Также стало известно, что 10 октября НАБУ сообщило Святашу о подозрении по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество) и по ч. 3 ст.27 ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов по предварительному сговору).

Следствие установило, что бывший народный депутат не указал в электронных декларациях за 2015 и 2016 годы суммы финансовых обязательств в УкрСиббанке. В частности, в декларации за 2015 год не указаны суммы $149 970 и 149 660 евро, а в декларации за 2016 год - $467 510 и 450 360 евро.

Дмитрий Святаш: что о нем известно

Политика

С мая 2002-го - народный депутат Украины IV-VI созывов. В первый раз пришел в парламент, победив в одном из округов Харьковщины и будучи членом Народно-демократической партии. Сразу вошел во фракцию Единая Украина, созданную на базе лояльного к президенту Леониду Кучме избирательного блока За единую Украину! Позже был членом группы Демократические инициативы, фракции Народной партии Владимира Литвина. В конце созыва, в ноябре 2005-го, перешел в Регионы Украины.

На парламентских выборах 2006 и 2007 гг. становится нардепом по списку Партии регионов. Член ПР. В Верховной Раде VI созыва занимает пост главы подкомитета по вопросам налогообложения субъектов рынка небанковских финучреждений и субъектов фондового рынка комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

С декабря 2012 г. по ноябрь 2014 года - народный депутат Украины VII созыва, в парламент прошел выдвиженцем Партии регионов по одномандатному округу №170 в Харьковской области. Член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

В 2014 году в статусе беспартийного самовыдвиженца избран в Верховную Раду по мажоритарному округу № 170.

С 2015 года входит во фракцию партии Видродження.

На досрочных парламентских выборах 2019 года баллотировался по 170 мажоритарному округу (Московский район г. Харькова). По итогам голосования уступил кандидату от партии Слуга народа Андрею Одарченко.

Бизнес Святаша

Святаш - бывший совладелец корпорации Автоинвестстрой, одного из крупнейших игроков отечественного автомобильного рынка. АИС занимается производством, продажей, гарантийным и послегарантийным обслуживанием автомобилей и автобусов. Корпорация получила право официального представителя в Украине большинства российских автопроизводителей. АИС - эксклюзивный импортер марок ГАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ, КАвЗ. Официальный дилер марок ВАЗ, КамАЗ, МАЗ, ИЖ, "Урал". Имеет статус официального дилера "Audi" (Германия) и "Ford" (США). С 2005 года - эксклюзивный импортер автомобилей "CITROЁN" (Франция), а с 2007-го - "SsangYong" (Корея) и "GEELY" (Китай).

Начав депутатскую деятельность, Святаш отошел от оперативного управления группой компаний АИС.

В 2008 году в рейтинге самых богатых украинцев журнала Фокус Святаш разделил 104-е и 105-е места с другим совладельцем АИС Василием Поляковым. Эксперты оценили состояние каждого из компаньонов в $200 млн. С 2009 года Святаш окончательно вышел из состава учредителей АИС.

Читайте такжеДело Роттердам+: экс-главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыскНапомним, ранее сообщалось, бывший народный депутат и экс-владелец банка Финансы и Кредит Константин Жеваго объявлен в розыск.

Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований, рассказал на брифинге директор органа Роман Труба.

По словам директора ГБР, принимаются меры для того, чтобы экс-нардеп был объявлен в межгосударственный розыск.

Также Труба сообщил, что идет работа над тем, чтобы Жеваго суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста.