"Объявлен в розыск": в ГБР рассказали, что грозит Жеваго

Константин Жеваго объявлен в розыск, сообщил директор ГБР / УНИАН

Бывший народный депутат и экс-владелец банка Финансы и Кредит Константин Жеваго объявлен в розыск.

Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований, рассказал на брифинге директор органа Роман Труба, сообщают Українські Новини.

По словам директора ГБР, принимаются меры для того, чтобы экс-нардеп был объявлен в межгосударственный розыск.

Также Труба сообщил, что идет работа над тем, чтобы Жеваго суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что Константина Жеваго проверяли на причастность к растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит. Бывшему нардепу заочно сообщили о подозрении.