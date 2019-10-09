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"Объявлен в розыск": в ГБР рассказали, что грозит Жеваго

9 октября 2019, 15:30

В Госбюро расследований принимают меры для того, чтобы бывшего нардепа объявили в международный розыск, сообщил директор органа.

Константин Жеваго объявлен в розыск, сообщил директор ГБР
Константин Жеваго объявлен в розыск, сообщил директор ГБР / УНИАН

Бывший народный депутат и экс-владелец банка Финансы и Кредит Константин Жеваго объявлен в розыск.

Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований, рассказал на брифинге директор органа Роман Труба, сообщают Українські Новини.

По словам директора ГБР, принимаются меры для того, чтобы экс-нардеп был объявлен в межгосударственный розыск.

Также Труба сообщил, что идет работа над тем, чтобы Жеваго суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста.

Ранее стало известно, что Константина Жеваго проверяли на причастность к растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит. Бывшему нардепу заочно сообщили о подозрении.

розыск ГБР Константин Жеваго Роман Труба
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