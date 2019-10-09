"Объявлен в розыск": в ГБР рассказали, что грозит Жеваго

В Госбюро расследований принимают меры для того, чтобы бывшего нардепа объявили в международный розыск, сообщил директор органа.
Бывший народный депутат и экс-владелец банка Финансы и Кредит Константин Жеваго объявлен в розыск.
Жеваго объявило в розыск Государственное бюро расследований, рассказал на брифинге директор органа Роман Труба, сообщают Українські Новини.
По словам директора ГБР, принимаются меры для того, чтобы экс-нардеп был объявлен в межгосударственный розыск.
Также Труба сообщил, что идет работа над тем, чтобы Жеваго суд заочно избрал меру пресечения в виде ареста.
Ранее стало известно, что Константина Жеваго проверяли на причастность к растрате и легализации 2,5 млрд гривен банка Финансы и кредит. Бывшему нардепу заочно сообщили о подозрении.