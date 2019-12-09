Перестраховка: Порошенко переписал на старшего сына очередной бизнес

Алексей Порошенко ставл владельцем очередного бизнеса отца / УНИАН

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого ранее забросали яйцами, в срочном порядке переписал очередной бизнес на сына.

По информации, на сей раз 34-летний Алексей Порошенко стал конечным бенефициаром одного из крупнейших производителей сахара в Украине агропромышленной компании Укрпроминвест-Агро (Киев), сменив своего отца.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на данный момент конечным бенефициарным собственником (контролером) ООО "Укрпроминвест-Агро" является Алексей Порошенко и осуществляет влияние на нее через юрлица CEE Confectionery Investments Limited, Roshen Europe B.V. и Roshen Group S.a.r.l.

По информации аналитической системы YouControl, бенефициарный собственник данной компании сменился в период 23 октября-1 ноября.

Также, согласно реестру, сын Порошенко стал бенефициаром ООО "Группа Агропродинвест" (Киев), основателем которой является "Укрпроминвест-Агро", а также ряда входящих в ООО компаний - ЧАО "ПК Подолье" (Винницкая область), ООО "ПК Заря Подолья" (Винницкая область), ООО "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2" (Винницкая область), агрофирма "Днипроагролан" (Полтавская область), АФ "Иванковцы" (Кировоградская область), ООО "Мас-Агро" (Кировоградская область), ООО "Правобережное" (Днепропетровская область) и ООО "Прогресс-НТ" (Полтавская область).

По данным декларации Порошенко от 20 мая, он являлся конечным бенефициаром всех указанных выше компаний.

Читайте также"Жаль, что в рыло не попал": в Сети нашли метателя "иичка" в "лицемерного" Порошенко - видеоНапомним, ранее бывший президент Петр Порошенко переписал часть кондитерской корпорации Рошен на старшего сына Алексея.

Согласно документам, контроль перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B.V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее в декларации экс-президент указывал, что является единоличным владельцем данной компании.

Алексей Порошенко также заменил отца на тех предприятиях, где ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО Рошен де люкс, ГП УК Рошен, ООО Рошен-Волынь и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко.