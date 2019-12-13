Экономист сказал, когда в Украине может "скакнуть" прожиточный минимум

В Украине прожиточный минимум может "скакнуть" только с 2021-го, сообщил экономист / УНИАН

Экономист Илья Несходовский считает, что в Украине Кабмин может существенно увеличить прожиточный минимум только с 2021 года.

В госбюджете на 2020 год предусмотрено, что прожиточный минимум будет увеличен три раза, но всего на несколько процентов, рассказал эксперт Обозревателю.

Собеседник подчеркнул, что поэтому правительство в 2020-м не сможет серьезно повысить прожиточный минимум.

"…если и будет поднят прожиточный минимум, то только с 2021 года, а не 2020-го", - заявил собеседник.

Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что Кабмин одобрил проект закона, который, по предварительным расчетам, позволит в дальнейшем увеличить прожиточный минимум до 4 тысяч 200 грн в месяц. Напомним, с декабря 2019-го прожиточный минимум для трудоспособных украинцев составляет 2 тысячи 102 грн.