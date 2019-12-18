Валюта, чтоб деньги хранить в 2020 году – эксперты ошарашили ответом

Курс доллара 2020 Украина – в какой валюте лучше хранить деньги в 2020 году в Украине / Фото pixabay.com

Курс доллара 2020 в Украине обещает быть волатильным. По прогнозам экспертов, он будет скакать то вверх, то вниз. Так что все свои сбережения в долларах украинцам хранить не стоит.

Краткосрочные сбережения – которые потратить планируется в течение полугода – нужно оставлять в гривнах, пишет РБК-Украина.

Долгосрочные сбережения стоит разбить на доли:

40% сбережений – перевести в доллары,

30% – в евро,

и 30% – оставить в гривнах.

Впрочем, и евро у валютных экспертов особого доверия не вызывает.

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В какой валюте не хранить деньги в 2020 году

В аутсайдеры попали британский фунт (из-за приближающегося и практически неминуемого Брексита) и китайский юань (из-за торговых войн с США).

Кроме того, эксперты советуют не хранить деньги в фунтах. Аргументируют они этот совет тем, что в Британии никак не могут определиться с Brexit, который неизвестно как может повлиять на экономику этой страны.

В какой валюте лучше хранить деньги в 2020 году в Украине

А вот швейцарские франки и японские йены можно и прикупить – в их рост эксперты верят.

Как сообщали аналитики ИГ Универ, в 2020 году доллар может рухнуть до 21 грн/$. Стабилизация экономики и переводы от трудовых мигрантов должны привести к экономической активности и дальнейшей дедолларизации, считают эксперты.