Тарифы на отопление в Киеве 2019 сменили под Новый год: сколько платить

Тарифы на отопление – Киев 2019 меняет расценки, сколько заплатим / Факти - ICTV

Тарифы на отопление в Киеве 2019 изменились в меньшую сторону: за ноябрь жители домов, оборудованных счетчиками, платят на 44% меньше, без счетчиков – на 26%.

В частности, нормативный тариф (по которому платят в домах без счетчиков) составил 28,44 грн за 1 кв. м отапливаемой площади (это меньше базового тарифа на 26%). В домах со счетчиками он составил 21,59 грн за 1 кв. м.

Тариф снизился благодаря теплой погоде: он зависит от т температурного коэффициента. Обычно он составляет 38,5 грн за 1 кв. м.

Читайте такжеУкраинцам готовят новый кошмар: как хотят выбивать долги по коммуналкеВ Киевтеплоэнерго прогнозируют, что и в декабре тариф своего нормативного значения не достигнет – и суммы в платежках киевлян окажутся меньше обычного.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилось решение, благодаря которому тарифы на отопление можно будет снизить почти вдвое со следующей зимы.

А 30 ноября Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.