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Еще ниже: аналитик дал прогноз курса валют на 2020 год

25 декабря 2019, 02:24

Гривна в первом полугодии продолжит укреплять свои позиции по отношению к доллару.

Курс гривны 2020
Курс гривны 2020 / УНИАН

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб дал прогноз по курсу гривны на 2020 год. По его словам, украинская национальная валюта в первом полугодии будет и дальше укрепляться.

При этом он отметил, что к концу первого квартала доллар достигнет отметки в 22,5 – 23,5 гривны, а на конец года американская валюта будет не выше 24,5 гривны при условии сохранения благоприятной конъюнктуры.

Аналитик считает, что основными факторами, влияющими на курс гривны, являются приток средств нерезидентов для покупки ОВГЗ, что составляет около 4 миллиардов долларов с начала года, высокий урожай сельхозкультур и благоприятные экспортные цены.

"К благоприятным факторам стоит добавить предварительные договоренности с МВФ по новой программе, которая предусматривает кредитную поддержку на 5,5 млрд долларов. Из последних новостей стоит отметить контракт на пять лет по транзиту российского газа и согласие Газпрома оплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража", - подытожил Иосуб в комментарии РБК-Украины.

Как ранее сообщал Главред, глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко отметил, что курс доллара в самом конце текущего года опуститься ниже психологической отметки в 24 гривны.

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