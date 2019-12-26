Подарок под елочку: Нафтогаз перечислил в госбюджет кругленькую сумму

Нафтогаз вывеска / УНИАН

Нафтогаз перечислил в госбюджет Украины 13 миллиардов гривен.

По информации главы правления НАК Андрея Коболева на своей странице в соцсети Facebook, в бюджет было перечислено 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в текущем году компаний группы, а также 4,5 млрд грн других дополнительных платежей.

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"Всего за декабрь "Нафтогаз" обеспечил поступления в госбюджет около 20 млрд грн. Надеемся, это позволит многим украинцам спокойно и радостно встретить праздники", - отметил Коболев.

Ранее в Нафтогазе предупредили о рисках нового транзитного договора с РФ.

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