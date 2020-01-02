Рост курса гривны принесет проблемы с бюджетом Украины - Bloomberg

Курс доллара / 1fin.biz

Укрепление украинской гривны в 2019 году стало проблемой. Так, из-за роста курса гривны к доллару на 16,5% пострадали финансы страны.

По данным Bloomberg, укрепление гривны помогло сократить уровень инфляции и удержать часть трудоспособного населения в стране, но и сократило ценность дохода от экспорта. При этом в издании напомнили, что бюджет-2019 был сформирован с учетом курса 28,2 гривны за доллар, позже его повысили до уровня 26,4 гривны.

Отмечается, что только 30 декабря разница между ожидаемым уровнем доходов и реальными сборами составила 1,6 миллиарда долларов из-за курса в 23,8 гривны за доллар.

В свою очередь, министр финансов Оксана Маркарова заверила, что ситуация находиться под контролем и не приведет к урезанию госрасходов. В то же время директор компании экономических исследований Case Ukraine Дмитрий Боярчук считает, что у Киева "нет выбора" из-за его фискальных обязательств перед МВФ. Он прогнозирует, что доходы Украины сократятся на 0,7% от ВПП.

Как ранее сообщал Главред, официальный курс гривны к доллару за прошлый календарный год вырос с 27,69 гривны за доллар до 23,68.