В Кабмине рассказали о судьбе украинской гривны в 2020 году

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончаренко рассказал о судьбе украинской гривны в 2020 году. По его словам, национальная валюта будет и дальше укрепляться.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - заявил политик в интервью телеканалу Украина 24.

При этом он указал, что нынешнее ослабление гривны является ситуативным.

Как сообщал Главред, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что курс доллара к гривне в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение. В свою очередь, главный редактор Бизнес Цензор Сергей Головнев считает, что курс доллара к гривне в Украине в январе 2020 года будет составлять примерно 27 гривен за один "зеленый".