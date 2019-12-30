Что будет с курсом после Нового года: банкиры дали оптимистичный прогноз

Курс доллара продолжит падение / segodnya.ua

Ослабление курса гривни, которое наблюдается в последние дни перед Новым годом 2020, является ситуативным. После праздников гривна укрепится, а курс доллара может снова вернуться к падению. Такой прогноз сделали украинские банкиры.

В частности, директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной считает, что курс гривни под влиянием цейтнота участников рынка в связи с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, а также со стартом рождественских каникул в Европе и США.

"Рекордный дневной выкуп валюты регулятором в объеме $700 млн в четверг и последовавший за ним курсовой разворот были восприняты рынком как сигнал к нагнетанию ажиотажа: наличный рынок резко взвинтил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект разжавшейся пружины. В результате котировки доллара ушли в рост, подогреваемые спекулятивной активностью", – сказал Куринной комментарии Интерфакс-Украина.

В свою очередь, старший аналитик Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик также считает, что ослабление курса гривни носит ситуативный характер.

"Девальвация проходит на "тонком" рынке, то есть на малых объемах, что в некоторой мере говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения", - отметил он.

Куринной также напомнил, что гривна уходит на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,69 грн/долл – это соответствует номинальной ревальвации по итогам года на 14,5%. По его прогнозу, при сохранении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов после нового года курс гривни может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться.

Напомним, Национальный банк Украины на 28 декабря 2019 года - 3 января установил официальный курс, который на 39 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 28 декабря установлен на уровне 23,6862 гривен за 1 доллар (+0,3933 гривен). При этом курс доллара на 27 декабря составляет 2329,2885 гривен за 100 долларов.

Как сообщал Главред, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что курс доллара к гривне в течение первой недели января вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение. В свою очередь, главный редактор Бизнес Цензор Сергей Головнев считает, что курс доллара к гривне в Украине в январе 2020 года будет составлять примерно 27 гривен за один "зеленый".