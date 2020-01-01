Как укрепился курс гривны и прогноз курса доллара на 2020 год в Украине

Курс валют – насколько просел курс доллара к гривне – прогноз / Фото pixabay.com

Официальный курс гривны к доллару за прошлый, 2019-й, календарный год вырос с 27,69 грн/$ до 23,68 грн/$. То есть на 16,9%.

По данным регулятора, хуже всего гривне за прошедший год пришлось 11 января: тогда курс доллара НБУ составил 28,27 грн/$. Самые крепкие позиции гривна продемонстрировала 26 декабря: а тот день курс доллара НБУ просел до 23,25 грн/$.

Официальный курс евро на 01-01-2020 составляет 26,42 грн/евро. А вот год назад он был 31,71 грн/евро. Таким образом курс гривны к евро за год укрепился на 20%.

Читайте такжеВ 2020 году доллар может рухнуть до 21 гривныРанее банкиры заявили, что после новогодних праздников 2020 гривна укрепится, а курс доллара может снова вернуться к падению.

старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что в течение первой недели января курс доллара к гривне вырастет, а потом снова возьмет курс на снижение.

В свою очередь главный редактор Бизнес Цензор Сергей Головнев считает, что курс доллара к гривне в Украине в январе 2020 года будет составлять примерно 27 грн/$.