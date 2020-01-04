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Пенсии для жителей Донбасса и Крыма: Тука уточнил, кому деньги не светят

4 января 2020, 08:56

Жители аннексированного Крыма получают российскую пенсию, поэтому они не могут рассчитывать на выплаты от Украины.

Георгий Тука
Георгий Тука рассказал о пенсиях для жителей Донбасса и Крыма /Униан

Пенсионеры аннексированного Крыма не имеют права получать социальные выплаты от Украины, поскольку с юридической точки зрения являются гражданами России, заявил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, который ранее рассказал, как от Путина можно получить ключ от мира на Донбассе.

По словам Туки, Россия официально признала жителей Крыма своими гражданами, независимо от их желания.

"Поэтому жители Крыма, как граждане России, получают российскую пенсию. В соответствии с действующим законодательством, в таком случае они не имеют права получать пенсию другого государства, в том числе Украины. Человек может получать официальную пенсию только от одного государства", – объяснил Тука.

А вот большинство жителей оккупированных территорий Донбасса, уточнил Тука, получают от РФ не пенсию, а "материальную помощь". Кроме того, они остаются гражданами Украины.

"Поэтому у них есть полное юридическое право получать пенсию со стороны Украины", – подчеркнул он, передает Обозреватель.

Читайте также"Важный нюанс": в Кабмине назвали условие выплаты пенсий в ОРДЛОНапомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и народный депутата от Слуги народа Галина Третьякова высказалась о выплате пенсий на оккупированных территориях. По ее словам, пенсионеры имеют право получать деньги как от Украины, так и от оккупантов.

"Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь", - заявила "слуга народа" в интервью Интерфакс-Украина.

При этом она указала, что пенсии от Российской Федерации в аннексированном Крыму и боевиков ОРДЛО на Донбассе не может быть основанием для отказа в выплате украинской пенсии.

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