"Качай или плати": Газпром рассчитался за транзит газа через Украину

Газпром рассчитался за транзит газа через Украину / ar.volyn.ua

Генеральный директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил о том, что украинская сторона в полном объеме получил от российского Газпрома оплату за транзит.

По его словам, оплата произошла несмотря на уменьшение российской стороной транспортируемых объемов газа.

"Поскольку поступает много вопросов и вижу много спекуляций, я хотел бы объяснить, что, несмотря на то, что физические объемы транзита временно снизились до 35-45 млн куб. м в сутки, оператор ГТС получает оплату в полном объеме из расчета 178 млн куб. м в сутки. Деньги уже на счетах Оператора ГТС Украины, поскольку услуги предоставляются по принципу предоплаты", - написал он в Facebook.

В пресс-службе ОГТСУ отметили, что начиная с 7.00 1 января, предприятие выполняет все заявки Газпрома в полном объеме - транспортирует газ из РФ в страны ЕС и Молдовы в режиме 35-45 млн кубометров в сутки.

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"Это подтверждает очевидные преимущества принципа "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство в соответствии с европейскими нормами", - отмечали в пресс-службе.

"В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская газотранспортная система функционирует частично в реверсном режиме. То есть потребители в восточных и южных регионах Украины получают газ из ПХГ по газопроводу Союз в направлении "запад-восток". Следовательно, предварительные инвестиции в подготовку реверсной схемы работы ГТС себя оправдали", - говорится в сообщении.

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Напомним, 30 декабря 2019 года в Вене ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ОАО Газпром, оператором российской газотранспортной системы. Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и Газпрома входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа по территории Украины до 2025 года.