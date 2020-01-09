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Курс доллара в Украине "скакнул": позади психологическая отметка

9 января 2020, 18:41

НБУ решил, что в нашей стране доллар должен стоит дороже 24 гривен.

Официальный курс доллара в Украине скакнул - Новости
Курс доллара от НБУ "скакнул" / УНИАН

Официальный курс доллара в Украине "скакнул" - Национальный банк снизил курс гривны на 28 копеек.

Курс доллара оставил позади психологическую отметку в 24 гривны.

Также Нацбанк немного укрепил евро - курс евровалюты повышен на 31 копейку.

Курс НБУ доллара и евро на пятницу, 10 января: 

  • 1 доллар - 24,1190 грн (9 января - 23,8345);
  • 1 евро - 26,7998 грн (9 января - 26,4909).

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара и евро к гривне на 9 января был ощутимо повышен - американская валюта подорожала на 16 копеек, а европейская - на 10 копеек.

Доллар евро НБУ курс курс валют
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