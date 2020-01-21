Новые правила выдачи кредитов в Украине: что изменилось

Иллюстративные фото / УНИАН

Национальный банк Украины изменил давно работавший в стране порядок оформления потребительских кредитов.

Как сообщают в пресс-службе регулятора, отныне все украинские банки, а также различные посреднические учреждения, будут обязаны в полном объеме информировать украинцев о том - из каких частей состоит кредит, и сколько придется им платить в случае просрочки.

Банки также будут обязаны включить в стоимость кредита:

а) дополнительные услуги третьих лиц (нотариусов, госрегуляторов, оценщиков и т. д.); б) стоимость страховых платежей, сборов на обязательное госпенсионное страхование;

Как сообщают в Нацбанке, такое нововведение необходимо для того, чтобы украинцы имели в полном объеме представление о том, за какие именно услуги они платят, а также четко осознавали все проблемами с расходами на получение кредитных средств и их обслуживание.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал украинцев возвращаться с заработков за границей, посулив им доступные кредиты под небольшие процессы для собственного бизнеса.