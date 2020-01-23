Эксперт объяснил, почему заоблачные зарплаты министров не связаны с борьбой с коррупцией

Эксперт оценил высокие зарплаты украиснких топ-чиновников / kmu.gov.ua

Высокие зарплаты топ-чиновников в Украине не связаны с борьбой с коррупцией, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.

По его мнению, тезис премьер-министра Алексея Гончарука о том, что высокие зарплаты в правительстве необходимы для борьбы с коррупцией не соответствует действительности.

"Это манипуляции… Тут нет прямой корреляции", - подчеркнул эксперт в комментарии на канале 112 Украина.

Он также напомнил, что в Украине уже созданы антикоррупционные органы, в задачу которых входит борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.

"Они, наконец, должны показать свою эффективность", - добавил Якубин.

Читайте также"Понабирали долбо*бов, бл*дь": Бужанский прошелся по главе Минкульта Бородянскому

Напомним, ранее глава Минобразования и науки Анна Новосад заявила о том, что ее министерского оклада в 36 тысяч гривен крайне недостаточно, чтобы завести ребенка и содержать его.