Эксперт объяснил, почему заоблачные зарплаты министров не связаны с борьбой с коррупцией

Алексей Якубин оценил тезис премьер-министра Алексея Гончарука.
Высокие зарплаты топ-чиновников в Украине не связаны с борьбой с коррупцией, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.
По его мнению, тезис премьер-министра Алексея Гончарука о том, что высокие зарплаты в правительстве необходимы для борьбы с коррупцией не соответствует действительности.
"Это манипуляции… Тут нет прямой корреляции", - подчеркнул эксперт в комментарии на канале 112 Украина.
Он также напомнил, что в Украине уже созданы антикоррупционные органы, в задачу которых входит борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.
"Они, наконец, должны показать свою эффективность", - добавил Якубин.
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Напомним, ранее глава Минобразования и науки Анна Новосад заявила о том, что ее министерского оклада в 36 тысяч гривен крайне недостаточно, чтобы завести ребенка и содержать его.