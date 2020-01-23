Капитализм - не шутка: эксперт рассказал, как скоро изменится мировой бизнес

Капитализм / etcetera.media/

На крупнейшем международном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) всерьез обсуждается концепция "заинтересованного" капитализма" - то бишь такого, при котором заинтересованы в конечном результате своей работы все ( и коммерсанты, и их работники).

Данную концепцию для портала Сегодня прокомментировал известный эксперт-экономист Алексей Кущ.

"Речь идет о построении так называемой социальной экономики, или социально-рыночной экономики, или "рейнского капитализма". Одной из ключевых особенностей "рейнского капитализма" является выравнивание доходов населения по медианному принципу. Новый капитализм – человекоцентричный (чтобы не говорить "социалистический"). То есть на вершине пирамиды всех государственных приоритетов должен стоять человек. Но понятия стоимости, капитала, наемного труда, добавочной стоимости и так далее формировались еще на принципах старого капитализма. Поэтому сейчас их придется пересматривать. С учетом того, что современная экономика развивается на инновационных принципах, где интеллект, знания и идея играют иногда большую роль, чем материальный труд", – рассказал он.

Читайте также"Настало время": Зеленский в Давосе сделал дерзкое предложение ЕСПри этом, Кущ утверждает, что концепция "заинтересованного" капитализма будет развиваться далеко не во всех государствах - по объективным причинам.

"Этот новый капитализм будет очень сильно размывать национальные границы и создавать экономические конгломераты стран. Поэтому мы сейчас стоим перед выбором: или попытаться все-таки построить национальный капитализм (но для этого нужно проводить суверенную политику, что позволит построить качественные стандарты жизни именно в Украине), или стать элементом какого-то глобального сегмента, какого-то экономического конгломерата (например, ЕС)", – подытожил он.

Напомним, ранее политический эксперт Андрей Головачев рассказал, почему Украина обрекла себя на вечную нищету. До этого экономист и политолог Олег Соскин назвал единственный вариант для украинской экономики догнать польскую.



