Украина обрекла себя на вечную нищету

У Украины нет шансов догнать развитые страны / Фото: УНИАН

Скандал с Гончаруком в который уже раз снова поднял в обществе вопрос о программе социально-экономического развития страны. Есть ли она в природе или нет?

И в который уже раз выяснилось, что никакой внятной программы развития страны ни у кого, увы, нет. Хотя горе-премьер и написал в своем заявлении на увольнение, что он возглавил правительство, чтобы исполнять программу "честнейшего и достойнейшего Президента", на самом деле никакой программы у Зеленского нет и не могло быть. Ну, в самом деле, нельзя же считать серьезной программой набор каких-то точечных мер, таких как легализация игорного бизнесе, добычи янтаря, легких наркотиков и т.д. С таким же успехом и открытие публичных домов можно было бы считать программой развития страны! Да и вообще требовать программу социально-экономического развития для всей страны от бывшего комика по меньшей мере наивно.

Никаких программ нет и у наших политических партий, потому что их у нас нет в природе, о чем я писал уже неоднократно.

Более-менее внятную программу реализует только НБУ под руководством МВФ. Но это не программа социально-экономического развития страны, а лишь программа макроэкономической стабилизации. Но сама финансовая стабилизация не помогает, если у страны нет перспективной модели экономического развития. В самом деле: НБУ смог подавить инфляцию, удержать валютный курс в течении 5 лет, контролирует денежную массу и т.п., а рабочих мест все нет, безработица растет, рост ЗП опережает рост производительности труда (большой экономических грех!) народ массово бежит за рубеж в поисках спасения. Как результат бюджет стал трещать и Минфин, с горя, бросился надувать пирамиду ОВГЗ.

В этих условиях вся активность правительства, по сути, свелась только к поиску средств для бюджета, т.е. выворачиванию карманов. Ну, а выворачивание карманов, как известно, забирает у населения и бизнеса инвестиционный ресурс и ставит крест на росте экономики. Круг замкнулся! Ситуация в стране такова, что почти не имеет значения КТО возглавляет правительство. Вместо бестолкового Гончарука Зеленский может назначить премьером хоть Юлечку Мендель - хуже не станет.

Ни о каком реальном экономическом развитии невозможно даже и мечтать, пока в стране не будет достигнут консенсус о некой перспективной модели экономического развития.

Но с чего надо начинать? Как достигнуть такого консенсуса?

Ответ очень простой. Любая программа всегда начинается с постановки стратегических целей или вИдения

Чтобы поставить цель надо честно ответить на вопрос: как мы выглядим сейчас?

Ответ очень простой: как обычная страна периферийного капитализма с превалирующим (80%) сырьевым экспортом, массовой трудовой миграцией, оттоком капитала, зависимостью от импорта технологий и высоким уровнем долгов. Поднять уровень жизни с таким типом экономики невозможно в принципе.

А какую экономику мы хотим иметь через 15-20 лет?

Ответ: очевидно, высоко индустриальной, в которой 70% промышленности составляют высоко-технологические отрасли экономики

Альтернатива на самом деле предельно проста: или мы навсегда остаемся сырьевым придатком Запада или мы прилагаем усилия и проводим новую индустриализацию.

Если мы выбираем первый путь, то Зеленский и Гончарук - это вполне подходящая парочка для достижения этой цели. А если мы выбираем новую индустриализацию, то надо выбирать такого лидера, который предлагает это путь. Но это архисложный путь. Поясним этот момент подробнее.

ВОЗМОЖНА ЛИ В УКРАИНЕ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Для начала зададимся вопросом: а возможна ли в принципе в Украине новая индустриализация? И если возможна, то при каких условиях? Те экономисты, кто отвечают на этот вопрос утвердительно, любят приводить в качестве примера Южную Корею. В 1960 г. Ю. Корея представляла собой беднейшую, аграрную, малограмотную страну с ВВП на душу 82 долл. Небольшой экспорт состоял из морепродуктов и париков из человеческого волоса. Сегодня Корея это высокотехнологичный центр мира, с ВВП по ППС на душу 43.2 тыс долл (2018 г.). Эта страна, которая занимает 45% мирового рынка судостроения, экспортирующая автомобили, мобильные телефоны, плазменные телевизоры и т.д.

Читайте такжеУкраине уже не отвертеться от продажи землиВ чем причина такого феноменального успеха Южной Кореи? Большинство западных экономистов в один голос утверждают, что причины этого заключаются в том, что Ю. Корея следовала принципам либерализма, свободного предпринимательства, уважения прав собственности, равной конкуренции, верховенства права, открытости рынков, свободного движения капиталов, строительства демократии, разделения властей и т.д. Другими словами, Ю. Корея делала все то что сейчас предлагается делать Украине. Отсюда делается вывод что, если Украина будет следовать этим путем, то у нее также рано или поздно появится современная промышленность и высокий уровень жизни, как в Корее.

Однако, в 2008 г. южнокорейские мифы был развенчаны. Корейский экономист Ха Джун Чхан, профессор Кембриджского университета и ученик нобелевского лауреата Дж. Стиглица, выпустил книгу "Злые самаритяне: миф о свободной торговле и тайная история капитализма", в которой доказывал что причины успеха его страны заключались в отказе от либерализма и применении прямо противоположных методов. Согласно Ха Джун Чхану на протяжении 20 лет военный диктатор Пак Чон Хи проводил политику жесточайшего государственного протекционизма для создания новых отраслей промышленности. Он жестко ограничивал западные инвестиции, которые могли бы конкурировать с национальной промышленностью, вводил высокие импортные тарифы для защиты нарождающихся новых отраслей, предоставлял промышленности огромные льготы, миллиардные субсидии и преференции. Вся валюта шла в промышленность (за нецелевое использование валюты - расстрел), спецслужбы воровали западные технологии и патенты, министерства всячески помогали бизнесу продвижению на экспорт. Генерал проводил такую государственную политику до тех пор, пока национальные отрасли промышленности не окрепли настолько, что смогли конкурировать на равных с западными. И только тогда корейская экономика стала открываться и запускать западные инвестиции в промышленность.

Аналогичным образом, через государственный протекционизм, создавалась современная промышленность Японии, по этому пути уже 30 лет идет Китай и достиг феноменальных успехов. Да что там Китай! Лидер либерального мира – США - со дня своего образования и до 1948 года имели самые высокую ставку тарифа - 35%. Американцы никого не пускали к себе на рынок, пока не стали мировым лидером. Только после этого, когда их промышленность достигла высокого уровня конкурентности, американцы потребовали чтобы весь мир стал открывать свои рынки для их товаров. В ход шли все меры: и авианосцы, и цветные революции и МВФ и доллар, как резервная валюта.

Но может ли страна, не имеющая современной промышленности и полностью открытая для западных высокотехнологичных товаров, создать конкурентнспособную с Западом промышленность?

Нет, конечно, потому что для этого необходимо 20-30 лет и сотни миллиардов инвестиций. Национальный бизнес не имеет таких длинных денег, а западный инвестор в этом не заинтересован - у него уже есть производства, а государство, согласно требованиям МВФ и Вашингтонского консенсуса экономикой заниматься не имеет право.

Читайте такжеВ Украине все и дальше будет гореть, взрываться, и падатьКруг замкнулся и технологическое отставание закрепляется навечно. Бедная страна, которая открывается чтобы играть по правилам экономически развитой страны, похожа на боксера-перворазрядника , который вышел на ринг против Тайсона. Результат заранее предопределен - страна будет нокаутирована на первых секундах!

Все попытки Мирового Банка помочь бедным странам Африки не принесли успеха, не смотря на много миллиардные кредиты. Банк предоставлял деньги и требовал проведения либеральной экономики. Как результат, аграрный характер экономики этих стран только усиливался, как он сейчас усиливается в Украине.

Молдова, которая на 5 лет раньше Украины пошла по европейскому пути открытости и либерализма, сейчас даже беднее Украины. Молдоване дошли уже до ручки и избрали Президента Додона, который пообещал восстановить экономические отношения с Россией, но даже это им уже не поможет.

Есть еще один важный момент. В таких бедных странах, как Украина или Молдова, где средняя стоимость труда составляет $270-300, инвестировать в высокие технологии невыгодно, потому что при такой низкой цене рабочей силы, они себя не окупают. Это в западных странах, где цена труда составляет $4-6 тыс. капиталист вынужден внедрять дорогостоящие технологии, чтобы заменить ручной труд. Поэтому инвестиции в Украину будут идти (и сейчас идут) в примитивные технологии (торговля, сервис, элементарная сборка и т.д.), где создаваемая добавленная стоимость невелика. Бедность всегда невыгодна.

УКРАИНЦЫ НЕ ХОТЯТ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ

И, наконец, о главном. Даже если представить на мгновение, что украинская власть решительно взяла курс на новую индустриализацию, за счет государственного протекционизма, а где взять деньги?

Как справедливо отмечает Ха Джун Чхан для того чтобы осуществить индустриализацию, одно поколение жителей страны, должно положить свою жизнь на это. То есть миллионы людей должны работать по 13 часов в сутки, за мизерную зарплату, жить и спать прямо на грязном производстве, чтобы свести себестоимость к минимуму и иметь шансы на экспорте.

Китайцы 20 лет работали за 1 доллар в день, без выходных и праздников, а пенсий в Поднебесной до сих пор нет. Одно поколение китайцев и корейцев прожили в нищете и впроголодь, как сейчас вьетнамцы, чтобы дать будущее своей стране и своим детям.

Да и нынешняя промышленность Украины была создана еще Сталиным не самыми гуманными способами - несколько миллионов были закопаны на стройках. Индустриализация, она такая, она не совместима с европейскими нормами о минимальной оплате труда, социальном страховании, правах человека, ЛГБТ сообществ и т.д.

Согласится ли одно поколение украинцев отказаться от своего отходного промысла в Польше и России во имя новой индустриализации? Вопрос риторический.

Но может быть и согласится, но при условии, что в Украине появиться такая же ответственная и сплоченная элита, как в Корее или Китае, которая сможет противостоять диктату Запада и сможет провести жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации.

Появится ли в Украине такая элита? Я лично не верю. Да и поздно уже, дело сделано. Запад уже вскрыл Украину через Соглашение об Ассоциации и не допустит никакого протекционизма в пользу украинской промышленности. Вскоре мы не сможем произвести даже собственного утюга. Точнее уже не можем.

Читайте такжеПочему Украина такая беднаяА может быть, ну ее к бесу, эту индустриализацию! Вон Эстония открылась по либеральным рецептам Запада и достигла своих $25 тыс на душу на услугах, туризме и торговле. Чем плохо?! Для Эстонии это возможно, потому что ее население равно 1/3 Киева. Это, по сути, не страна, а город. Для Украины такой вариант не пройдет.

Кстати, а почему в России уровень жизни в 4 раза выше, чем в Украине? Думаю, вы уже догадались: Путин отказался открываться Западу и разукрупнять свои основные базовые отрасли. Он проводит политику жесткого протекционизма, удерживает старые отрасли в полугосударственной собственности и пытается создавать новые.

Так возможна ли новая индустриализация в Украине? На мой взгляд, увы, уже нет.

Вот и ответ на вопрос, почему у нас нет ни целей, ни программ социально-экономического развития.

Есть вещи, которые надо делать вовремя и правильно. Даже комиков надо избирать президентами не раньше чем ВВП на душу достигло $25 тыс ( у нас пока $9,2 тыс.).