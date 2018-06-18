Всемирный банк подготовил разгромный доклад о "кумовском капитализме" в Украине

Более 20 процентов украинской экономики находится под контролем 2 процентов компаний, тесно связанных с местной политической элитой.

Об этом говорится в рабочем докладе Всемирного банка (ВБ), посвященном феномену "кумовского капитализма", пишет "Коммерсантъ".

Доклад составили эксперты ВБ и киевского Института экономических исследований. В документе говорится, что политически аффилированные компании составляют 0,5-2 процентов зарегистрированных, при этом на них приходится 15–20 процентов общей занятости и оборота в структуре украинской экономики.

По данным экспертов, за последние пять лет политически аффилированный бизнес сильно увеличил свою долю активов. При этом компании, прямо связанные с публичными деятелями, за этот период получили более 20 процентов доступного кредитного капитала и более 25 процентов всех активов.

Особо высока концентрация аффилированных компаний в добыче, энергетике и транспорте, на которые приходится 40 процентов оборота и более половины всех активов.

По данным исследователей, проанализировавших администрирование возмещения НДС в феврале 2016 - марте 2017 года, в ВБ сделали вывод, что политически аффилированные компании имели на 61 процент меньший риск столкнуться с аудитом.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте заявил, что новый транш макрофинансовой помощи ЕС для Украины"строго связан" с проведением реформ в стране. Домбровскис напомнил, что Киев до сих пор не выполнил условия в рамках борьбы с коррупцией, данные в рамках прошлой программы макрофинансовой поддержки.