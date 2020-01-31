Тарифы на интернет и города без отопления: что изменится с 1 февраля

Воля тарифы 2020, новые деньги и отопление – что меняется с 1 февраля 2020 в Украине / Reuters

В новом месяце украинцев ждут очередные нововведения.

Что меняется с 1 февраля 2020 в Украине – выяснил Главред.

Тарифы на интернет

Провайдер Воля с 1 февраля 2020 года изменяет тарифную линейку: абонентская плата вырастает примерно на 20% у всех абонентов в Украине.

Подорожание тарифов в Воле объяснили повышением цен украинскими медиагруппами на их каналы.

Тарифы Воли – как изменятся:

тариф Интернет Воля Turbo – со 195 грн в месяц на 235 грн;

тариф Интернет Интернет 100 – со 165 грн в месяц на 199 грн;

тариф ТВ Киев – базовый пакет со 120 грн в месяц на 150 грн.

Тарифы, что начинают действовать с 1 февраля 2020, посмотреть можно по ссылке.

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30 городов могут остаться без тепла

Нафтогаз предупредил 37 производителей тепла о риске остановки газоснабжения с 1 февраля. Без отопления могут остаться жители 30 городов Украины.

Новые деньги

25 февраля 2020 в обращение войдет новая банкнота номиналом 200 гривен. На лицевой стороне банкноты в 200 грн по-прежнему изображен портрет украинской писательницы Леси Украинки, а на оборотной стороне нахордится изображение здания Въездной башни Луцкого замка.

При этом портрет Леси Украинки будет перемещен в центр банкноты, а раньше он был расположен с правой стороны.

Исчезновение таксофонов

С 1 февраля в Украине убирают все таксофоны. Они убыточны и не востребованы большинством населения, пояснили в Укртелекоме.

Малый и средний бизнес

С 1 февраля 2020 власть обещает старт новой программы поддержки малого и среднего бизнеса. Программа рассчитана на уже работающие более 12 месяцев стартапы и действующий бизнес. При этом сфера деятельности предпринимателя не ограничивается.

Представителям бизнеса обещают кредиты в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет:

под 5% годовых – плановая выручка не должна превышать 25 млн грн, а получатель обязан создать минимум два рабочих места;

под 7% годовых – не более 25 млн грн плановой выручки, но без требования о создании рабочих мест (а если все же создаст – то за каждого нового сотрудника ставку снижают на 0,5%);

под 9 % годовых – не свыше 50 млн грн плановой выручки.

Обязательное условие получения кредита – собственник бизнеса обязан инвестировать в дело не менее 20% собственных средств.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020

Когда ожидаются магнитные бури в феврале 2020 года и всплески солнечной активности и ждать ли магнитные бури День святого Валентина 2020, День сурка 2020 и другие праздники месяца – прогноз геомагнитных колебаний читайте в нашем материале Шарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020.

Прогноз погоды на февраль 2020

Погода в Украине в феврале 2020 удет аномально теплой, при этом возможны обильные осадки. Такой прогноз дал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Безвиз для Великобритании

Президент Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии до 30 января 2021.