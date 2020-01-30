Зеленский дал "зеленый свет" временному безвизу для граждан Великобритании

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Указом президента Владимира Зеленского введен временный безвизовый режим для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"С целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии постановляю ввести на период с 31 января 2020 года до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в указе №28 / 2020, опубликованном на сайте главы государства.

Отметим, что соответствующим документом Кабинету министров поручено принять меры, вытекающие из этого указа.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали предположение о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для украинцев.