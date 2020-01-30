  1. Главная
  3. Деньги

Эксперт рассказал, все ли будет в порядке с украинскими банками в 2020-м

30 января 2020, 21:08

Эксперт-экономист Алексей Кущ детально и подробно высказался по теме.

Банкомат
Банкомат. Иллюстративное фото / УНИАН

Эксперт-экономист из института Growford Алексей Кущ дал прогноз по поводу основных рисков, с которыми может столкнуться украинский банковский сектор в 2020-м.

В комментарии для портала Апостроф он утверждает, что для украинских банков в течение нынешнего года крайне актуальной станет проблема разблокировки кредитно-инвестиционные каналы

"Сегодня банки направляют свободную ликвидность на покупку либо облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), либо депозитных сертификатов Нацбанка. Эти деньги можно рассматривать как кредитный источник, то есть средства, которые могут пойти в реальный сектор экономики. Но для этого нужно разблокировать кредитно-инвестиционные каналы", - заявил он.

Напомним, ранее Алексей Кущ рассказал, как именно и как сильно вскорости изменится мировой бизнес. До этого российский оппозиционный политик Константин Боровой раскрыл раскрыл свежий коварный план Путина по Украине.

финансы экономика банк Алексей Кущ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, все ли будет в порядке с украинскими банками в 2020-м». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:33
Укроборонпром показательно расстрелял новый БТР-4
22:21
Международная угроза: ВОЗ приняла важное решение о жутком вирусе из Китая
22:01
Угроза эпидемии: в США впервые коронавирус передался от человека к человеку
21:50
В Киеве и пригороде продают на аукционе свыше 20 автостанций
21:31
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительная зависимость и денежные "засады"
21:28
В Кабмине разберутся с предприятиями-должниками по зарплатам
21:25
Улетел, но обещал вернуться: у Порошенко придумали новую "отмазку" неявки в ГБР
21:14
В мэрии Киева готовят Бандеровские чтения
21:08
Эксперт рассказал, все ли будет в порядке с украинскими банками в 2020-м
21:02
Ведьмак 2021 - особенности 2 сезона, съемки и сюжет Видео
20:51
В США Украину назвали жертвой импичмента Трампа
20:50
Сенсационное открытие: ученые уточнили длительность инкубационного периода коронавируса
20:41
Шарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020 Видео
20:10
"Доказательств недостаточно": Рябошапка шокировал заявлением по делу Шеремета
19:55
Steam не работает - что случилось со Стим
19:43
Россия и Беларусь не смогли договориться по нефти
19:36
Полиция Полтавщины нашла способ душить на корню всех желающих "поанонизовать"
19:35
Ницой потроллила россиян и припугнула "Штурмом Москвы"
19:32
Канье Уэст бросил Ким Кардашьян и обратился к психологу
19:20
"Козни врагов, драмы": названы "страдальцы" февраля 2020 Видео
19:18
В ВОЗ всполошились из-за китайского коронавируса и дали указания странам
19:05
Тренер Шахтера рассказал, над чем команда работала на первом сборе
18:58
В ПАСЕ представительница Украины проголосовала за возвращение РФ
18:50
"Сигналов не поступало": в РФ открестились от обмена пленными с Украиной
18:41
Китайский коронавирус: медик рассказал, когда сделают вакцину от напасти
18:25
Страховая компания "Инго Украина" просит украинцев воздержаться от поездок в Китай в связи с пандемией коронавируса новости компании
18:25
Усик - Чисора: экс-чемпион мира сделал свой прогноз на бой
18:21
"Какая богиня, сочно": эротическая фотосессия Maruv взбудоражила сеть Фото
18:20
"Мечтают в США": в РФ заистерили из-за новых санкций против оккупантов Крыма
18:13
В Крыму уволят подаривших блокадникам "батоны" чиновниц в шубах
17:51
Директор Футбол 1/2/3 анонсировал новые чемпионаты на телеканале
17:40
Обнародован разговор сотрудника СБУ, покрывавшего фигурантов дела Шеремета Видео
17:39
Собчак выгнали с самолета перед самим рейсом
17:27
"Эрекция, соски видно": Катя Кищук показала голую грудь крупным планом
17:18
Карпаты могут усилиться звездой УПЛ
17:11
"До 30%": Гончарук похвастался снижением тарифов на тепло
16:47
Alyona alyona записала клип Дикі танці в стиле GTA Vice City
16:47
Экс-звезда Зари перешел в другой клуб УПЛ
16:44
"Россия – наш партнер": в Киеве задержали троих провокаторов Видео
16:41
Коронавирус из Китая: в Укрпочте рассказали о задержках посылок AliExpress
16:21
Лучше звоните Солу 5 сезон: сюжет и официальный трейлер Видео
16:17
Игрок Динамо близок к переезду в Турцию
15:34
Померяли температуру: из Китая прибыл первый борт с украинскими туристами
15:29
Грымчак вышел из СИЗО
15:19
Весна с морозами и аномальный февраль: синоптик рассказал о погоде до лета
15:13
Масвидаль - Усман: представители американца начнут переговоры по бою
15:08
В Италии на круизном лайнере "держат в заложниках" почти 6000 человек: названа причина
14:48
Захват самолета: полиция арестовала пьяную террористку
14:47
Старт чемпионата Китая по футболу перенесен из-за коронавируса
14:37
В Раде предложили ограничить продажу сигарет украинцам: что известно
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять