Эксперт рассказал, все ли будет в порядке с украинскими банками в 2020-м

Банкомат. Иллюстративное фото / УНИАН

Эксперт-экономист из института Growford Алексей Кущ дал прогноз по поводу основных рисков, с которыми может столкнуться украинский банковский сектор в 2020-м.

В комментарии для портала Апостроф он утверждает, что для украинских банков в течение нынешнего года крайне актуальной станет проблема разблокировки кредитно-инвестиционные каналы

"Сегодня банки направляют свободную ликвидность на покупку либо облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), либо депозитных сертификатов Нацбанка. Эти деньги можно рассматривать как кредитный источник, то есть средства, которые могут пойти в реальный сектор экономики. Но для этого нужно разблокировать кредитно-инвестиционные каналы", - заявил он.

Напомним, ранее Алексей Кущ рассказал, как именно и как сильно вскорости изменится мировой бизнес. До этого российский оппозиционный политик Константин Боровой раскрыл раскрыл свежий коварный план Путина по Украине.