В Минсоцполитики рассказали, как в 2020 году увеличат размер максимальной пенсии

Размер максимальной пенсии будут увеличивать трижды

В Министерстве социальной политики рассказали о том, как в Украине планируют повышать максимальные пенсии в 2020 году.

Как говорится в сообщении Минсоцполитики в Facebook, размер максимальной пенсии будут увеличивать трижды.

Как подчеркнули в министерстве, с 1 января размер максимальной пенсии в Украине вырос до 16 тысяч 380 грн, с 1 июля он возрастет до 17 тысяч 120 грн и с 1 декабря - до 17 тысяч 690 грн.

Как известно, с 1 декабря прошлого года выросли размеры прожиточного минимума и минимальной пенсии. В частности, прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 95 грн - до 2102 грн, минимальная пенсия - на 74 грн, до 1638 грн.

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Напомним, ранее министер социальной политик Юлия Соколовская предложила украинцам самим откладывать деньги на пенсию.