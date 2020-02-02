У Газпрома резко упали объемы добычи газа: названа неожиданная причина

Газпром / Олег Яковлев / РБК

В Российской Федерации пожаловались на сокращение объема добычи природного газа. Так, российский монополист Газпром в январе добыл на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Интерфакса, российская компания добыла лишь 44,3 миллиарда кубометров, а в январе 2019 года – 47,32 миллиарда кубометров. Отмечается, что основной причиной является теплая зима.

Кроме того, упал экспорт российского газа. Так, в январе 2019 года этот показатель составил 17,55 миллиарда кубометров, а в январе текущего года – 13,3 миллиарда кубометров.

Как ранее сообщал Главред, глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил, что газовый контракт между Украиной и Россией опустил цены на газ в Европе.