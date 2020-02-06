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Закон о ФОП: что пытались изменить в Раде

6 февраля 2020, 16:59

Продолжается муссироваться в парламенте тема физических лиц-предпринимателей.

Деньги
Деньги / ТСН

Нардепы провалили голосование за отмену повышения годового лимита максимального дохода для физических лиц-предпринимателей, а также отмену других изменений в Налоговый кодекс, принятых 16 января 2020-го.

За соответствующее решение проголосовали 84 народных избранника (при необходимом минимуме в 226). Как заявил депутат из фракции Голос Галина Васильченко, многие ФОПы уже ожидают поднятие лимитов.

"Если мы примем это постановление, все будет отменено. Мы однозначно не будем его поддерживать, так как понимаем, насколько важным является поднятие лимитов для ФОПов. Также мы убеждены, что этот закон предусматривает деофшоризацию и деолигархизацию", - заявила она.

Напомним, ранее эксперты-аналитики портала OpenDataBot рассказали, почему в Украине резко уменьшилось количество новорегистрированных ФОПов. До этого сообщалось о том, что Кабмин вводит новые нормы проверки ФОПов.

деньги экономика Верховная Рада ФОП
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