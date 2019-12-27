Правительство вводит новые нормы проверки ФОПов

ФОПы будут проверять по-новому / minfin.com.ua

Кабинет министров анонсировал изменения в действующее законодательство, которые подразумевают внедрение проверок физических лиц-предпринимателей только на основе риск-ориентированного подхода.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на брифинге отметил, что будут уменьшаться штрафы и проверки ждут тех предпринимателей, которые вызывают подозрения.

"Мы внесли изменения в законопроект. Там уменьшаются штрафы, уменьшается ответственность. Будет проводиться то, что мы называем мораторием, но правильно говорить риск-ориентированный подход к проверкам. То есть, мы будем проверять не всех подряд, а только тех, кто конкретно является высокорисковым в товарах и зонах, на которых есть информация", - отметил чиновник.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов обескокоился тем, что в Украине до сих пор действует норма о выдаче молока за вредные условия труда, которая была введена в 1918 году Владимиром Лениным.

Как ранее сообщается, Милованов может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.