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"Нехватка рабочей силы": в НБУ рассказали о росте зарплат украинцев

8 февраля 2020, 19:16

В отчете указанно, что рост зарплат спровоцировали заробитчане.

Зарплата
Заплата / zarplata.alexyanovsky.com

Реальная заработная плата штатных работников в Украине в 2019 год выросла на 9,8%. В Нацбанке считают, то росту зарплат способствовали украинцы, которые выехали на работу за границу.

"Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы", - говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

При этом указано, что острая нехватка работников особенно ощущалась в строительстве и перерабатывающей сфере. Причиной этому стал выезд украинцев на заработки за границу из-за высокой зарплаты.

"В 2019 году количество украинских трудовых мигрантов в Польше оценивалась почти в 1 млн человек. Значительная часть трудовых мигрантов - представители дефицитных ныне рабочих профессий", - отметили в НБУ.

Как ранее сообщал Главред, в 2019 году более 13 тысяч украинских заробитчан трудились в Польше без оформления.

НБУ зарплата заробитчане новости Украины
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