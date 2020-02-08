Серые украинские заробитчане в Польше: обнародованы пугающие цифры

Названо число украинцев-нелегалов в Польше / Reuters

Работа в Польше – это не всегда все открыто, легально. Оказалось, что в 2019 году более 13 тысяч украинских заробитчан трудились в Польше без оформления, то есть нелегально.

По информации, в 2019 году Пограничная служба Польши провела 26,7 тысячи проверок законности проживания, которые охватили 61,3 тысячи людей. Нарушения обнаружили у 26,6 тысячи человек.

"4 094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работали в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы – 13,3 тысячи, грузины – 476, молдаване – 326 и белорусы – 243", - сообщают польские пограничники, передает Польское радио.

Также стало известно, что всего за прошлый год польскую границу пересекли 10,4 млн украинцев.

При этом количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу за год увеличилось с 46,7 тысячи в 2018 году до 58,5 тысячи в 2019 году.

При этом абсолютное большинство отказов было выдано при пересечении наземной границы, а главыми причинами отказов стали неподтвержденная цель поездки (34,9 тысячи) и нехватка средств у путешественника (12,8 тысячи).

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