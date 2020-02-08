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Серые украинские заробитчане в Польше: обнародованы пугающие цифры

8 февраля 2020, 12:07

Украинцы в Польше лидируют в списке злостных нарушителей.

Заробитчане
Названо число украинцев-нелегалов в Польше / Reuters

Работа в Польше – это не всегда все открыто, легально. Оказалось, что в 2019 году более 13 тысяч украинских заробитчан трудились в Польше без оформления, то есть нелегально.

По информации, в 2019 году Пограничная служба Польши провела 26,7 тысячи проверок законности проживания, которые охватили 61,3 тысячи людей. Нарушения обнаружили у 26,6 тысячи человек.

"4 094 проверки легальности трудоустройства показали, что более 14,7 тыс. иностранцев работали в Польше незаконно. Среди наиболее частых нарушителей были украинцы – 13,3 тысячи, грузины – 476, молдаване – 326 и белорусы – 243", - сообщают польские пограничники, передает Польское радио.

Также стало известно, что всего за прошлый год польскую границу пересекли 10,4 млн украинцев.

При этом количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу за год увеличилось с 46,7 тысячи в 2018 году до 58,5 тысячи в 2019 году.

При этом абсолютное большинство отказов было выдано при пересечении наземной границы, а главыми причинами отказов стали неподтвержденная цель поездки (34,9 тысячи) и нехватка средств у путешественника (12,8 тысячи).

Читайте такжеВ Польше трагически погиб заробитчанин из УкраиныНапомним, ранее сообщалось, на польском рынке труда, несмотря на некоторый рост заработных плат, отмечается пока что небольшой отток украинских трудовых мигрантов, в первую очередь в Германию, где зарплаты в 3-4 раза выше польских.

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