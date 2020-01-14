"Варшава, спаси от киевской хунты!": насколько подскочит зарплата в Польше для украинцев 2020

Работа в Польше 2020 – зарплата в Польше для украинцев 2020 резко подскочит: подробности / zarplata.alexyanovsky.com

Зарплата в Польше для украинцев 2020 резко возрастет. Работа в Польше и зарплата от 1000 долларов станет практически нормой в этом году, ведь поляки поднимают минималку.

Минимальная зарплата в Польше вырастает с 14194 грн (показатель 2019 года) до 25237 грн в ближайшие годы (2250-4000 злотых по текущему курсу или $593-1054). В частности, минимальная зарплата в Польше 2020 будет увеличена на 15% – до 2600 злотых (16390 грн или более $680), обратил внимание управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец у себя в Facebook.

Читайте такжеХватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020В таких условиях могут трудовая миграция украинцев тоже резко пойдет в рост, уверен эксперт.

Его точку зрения разделяют и некоторые комментаторы поста. Люди пишут: "Ждем создания "народных республик" в западных областях... "Варшава, введи войска! Защити от киевской хунты!" и "Мало памятников Бандере. Надо больше".

Ранее в Украине вспыхнул очередной скандал вокруг зарплат топ-чиновников: на этот раз в эпицентр попали министр культуры Владимир Бородянский и его помощники, а также генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, Главред выяснил, что будет с тарифами и ценами в 2020 году. Эксперты отметили, что цены на газ, топливо и продукты в 2020 году продолжат рост, чего не скажешь о зарплатах и пенсиях.