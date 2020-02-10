Коболев пообещал порадовать украинцев ценой на газ феврале 2020

Андрей Коболев / УНИАН

Глава правления Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что цена на газ в феврале 2020 будет пересмотрена, а существенного падения стоимости голубого топлива населению следует ожидать летом.

"Не хочу сейчас раскрывать цену на импорте, мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены", - сказал Коболев в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас есть два письма от частных производителей, которые сотрудничают с Нафтогазом в совместных проектах, о том, что они хотят закрывать действующую добычу.

28 января Нафтогаз Украины установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей по ПСО в январе 2020 года на уровне 4,65 грн за кубометр. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года (4,277 грн за кубометр) цена выросла на 8,7%.

Напомним, ранее снижение цены на газ в Украине анонсировал глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.