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Укрпочта будет поставлять газ: ждать ли его удешевления

Андриан Прокип

Эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" 

5 февраля 2020, 08:43

По логике государства вход Укрпочты как большого игрока с большой абонентской базой, у которого есть отделения и люди – это попытка усилить конкуренцию на рынке газа. Однако конкуренция цену на газ все равно не снизит.

Оржель
Министр энергетики Оржель анонсировал поставки газа Укрпочтой / УНИАН

С 1 мая в Украине могут появиться альтернативные поставщики газа, одним из них может стать Укрпочта.
Вследствие реформы рынка газа, облгазы разделились на две компании – одна компания, которая занимается транспортировкой газа и оперирует сетями, и другие компании, продавцы газа, которые фактически бронируют мощности оператора газораспределительной сети и продают этот газ конечному потребителю. То есть они бронируют мощности для передачи определенного объема газа и таким образом передает его из одного места в другое.

По факту, Укрпочта может купить газ у Нафтогаза или у частной компании, заказать мощности у газораспределительной компании, чтобы определенный объем газа передали по определенному маршруту до потребителя, а он уже заплатит Укрпочте конечную цену и за газ, и за его распределение, и за этот счет Укрпочта будет рассчитываться и с Нафтогазом, и с распределяющей компанией.

У директора Укрпочты одной из главных задач было обеспечить прибыльность компании. После открытия полноценного рынка газа, для Укрпочты поставки ресурса конечным потребителям будут и возможностью диверсифицировать свой бизнес. Точно также, как и некоторые компании, которые торгуют газом, стали одновременно и трейдерами электроэнергии. Сама Укрпочта еще раньше получила лицензию на право поставки газа, но делала это для своих нужд, чтобы поставлять газ для своих отделений и тем самым немного экономить. Потому в целом это – вполне адекватная попытка заработать хоть что-то, используя имеющиеся возможности.

Читайте такжеСможет поставлять газ населению: Оржель анонсировал новую функцию УкрпочтыУ Укрпочты есть огромная абонентская база и они хотят для нее оказывать еще одну услугу, так как им легче коммуницировать с потенциальными покупателями. Больше база только у тех, кто сейчас продает газ и имеют отношение к газораспределительным сетям. Иначе говоря, те компании, которые "родились" из бывших облгазов и горгазов.

Логика Оржеля такова, что рынок газа неконкурентный и ожидать на нем появления большого количества игроков, особенно для работы с населением не стоит. А Укрпочта как большая компания с большой абонентской базой теоретически могла бы составить конкуренцию уже существующим компаниям, две трети рынка которых контролируются группой компаний, принадлежащей олигарху Дмитрию Фирташу. В логике государства вход большого игрока с большой абонентской базой, у которого есть отделения и люди – это попытка усилить конкуренцию на рынке, что в свою очередь способствует не завышению цены и улучшению качества услуг.

Но вместе с тем, на данный момент нет ни одного объективного основания для снижения цены газа. Во-первых, тариф на распределение природного газа вырос с 1 января и вырастет еще раз с 1 июля, потому что его объективно было недостаточно. Во-вторых, мы должны прийти к свободному ценообразованию газа и отойти от положения о специальных условиях с мая, по которым цена газа для населения была регулируемой. И то снижение цены, которое происходило последние 8 месяцев, было обусловлено исключительно снижением цены газа на европейских рынках.

Андриан Прокип, эксперт программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего", специально для Главреда

Нафтогаз цена газа Укрпочта поставки газа Алексей Оржель
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