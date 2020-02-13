Заплатить миллиарды: Украина будет возвращать списанные в 2015-м внешние долги

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Согласно предварительным оценкам, по результатам 2019-го рост внутреннего валового продукта в Украине может превысить 3%. А следовательно, уже с 2021-го украинскому Кабмину придется выплачивать кредиторам компенсацию за списанные в 2015-м 3,8 млрд США государственного долга.

Соответствующее сообщение опубликовал портал УН. По оценкам эксперта, если рост ВВП составит 3,2%, то первый транш будет составлять около 42 млн долларов США.

Данную сумму придется выплатить уже 31 мая 2021-го. В случае, если экономика Украины начнет расти еще быстрее, то сумма дополнительных выплат по госдолгу тоже будет увеличиваться.

Как утверждают эксперты, увеличение внешней долговой нагрузки можно было бы постепенно сокращать с 2016-го минимум двумя путями - таргетированием ВВП и выкупом долговых бумаг. Однако на это никто не пошел из властей.

На данный же момент, с учетом амбициозных планов премьера Алексея Гончарука по увеличению роста ВВП на 40% до 2024 года вряд ли удастся реструктуризировать выплаты на более выгодных условиях для Киева.

Такая ситуация возникла от того, что в 2015-м Минфин во главе с Натальей Яресько в условиях критической нехватки денег на выплату долгов в период до 2023-го договорился с кредиторами о реструктуризации $19,3 млрд и списании 20% этой суммы ($3,8 млрд). Однако было условие - при росте в пределах от 3% до 4% кредитору нужно выплачивать 15% от суммы. Если рост 4% и более, то к выплате добавляются 40% от суммы, превышающей 4%